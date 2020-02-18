Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına yönelik FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 467 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına yönelik FETÖ şüphelisi 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara merkezli 67 ilde, 2009 yılındaki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması çerçevesinde FETÖ şüphelisi 467 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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