Ankara Merkezli Fetö Operasyonu - Karabük

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Karabük
ve Kastamonu
'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 76 ilde başlatılan 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, Karabük ve Kastamonu'da gözaltına alınan H.K, Y.Ö. B.G, K.Ö ve F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan H.K. ve Y.Ö, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin savcılık sorgularının devam ettiği belirtildi.