FETÖ/PDY terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programı ByLock 'u kullandıkları tespit edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının teşhiste bulunduğu 11 şahsa yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 6 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı - Son Dakika

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