Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Afyonkarahisar'da 4 gözaltı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda Afyonkarahisar'da 3'ü eski öğretmen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda kentte FETÖ'nün sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar Afyonkarahisar'da da yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.E., A.İ. ve C.Ö., isimli eski ihraç öğretmenler ile bir başka davadan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilen A.E. gözaltına alındı. İhraç öğretmenlerin evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındığı belirtilirken, yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR