Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Nevşehir'de 2 kişi gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturma kapsamında Nevşehir'de 2 polis gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturma kapsamında Nevşehir'de 2 polis gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlük yapıldığına dair yapılan operasyon kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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