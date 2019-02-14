Son Dakika Haberleri: Ankara Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ankara Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

11 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 10 polis adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 10 polis adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması çerçevesinde, o dönem Sivas'ta görev yapan polisler İ.K, M.Z, A.K, F.Ö, O.E, M.G, M.A, O.A, M.E. ve R.P. şu anda görevli oldukları illerde yakalanarak, Sivas'a getirildi.

Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin aktif görevde olduğu, 8'inin ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:22 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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