Ankara Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 10 polis adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Sivas
'ta gözaltına alınan 10 polis adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinasyonunda yürütülen 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik FETÖ soruşturması çerçevesinde, o dönem Sivas'ta görev yapan polisler İ.K, M.Z, A.K, F.Ö, O.E, M.G, M.A, O.A, M.E. ve R.P. şu anda görevli oldukları illerde yakalanarak, Sivas'a getirildi.
Şüpheliler, Sivas Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin aktif görevde olduğu, 8'inin ise meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:45 Kaynak: AA
İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı
Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor