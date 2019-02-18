Ankara Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
44 dakika önce
Ankara merkezli 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturma kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 26 şüphelinden 13'ü adliyeye sevk edildi.
Ankara
merkezli 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturma kapsamında Kayseri
'de gözaltına alınan 26 şüphelinden 13'ü adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan 26 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Kayseri'de 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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