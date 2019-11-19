Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 79 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 56'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 19 ilde örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, şüphelilerden 56'sını yakaladığı kaydedilen açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.