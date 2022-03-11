Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı

11.03.2022 14:07
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 101'inci ve 102'nci dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının FETÖ/PDY üyelerince alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına verilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 101'inci ve 102'nci dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının FETÖ/PDY üyelerince alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına verilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, 2011 yılı 101'inci dönem ve 2012 yılı 102'nci dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyelerinin sınav öncesi sorulara ulaşıp, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Sınavlara ilişkin düzenlenen olağandışılık raporunda tespit edilen kriterlerin bir kısmına uyan, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıklarına, sınav sorularının verildiğine yönelik beyanlar bulunan çeşitli kamu kurumlarında görevli 3'ü aktif, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5'i ihraç toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve  örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.


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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına...

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı - Son Dakika
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