Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu
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Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu

1 saat önce

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Ankara merkezli PKK/KCK operasyonu, System.String[]
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Ankara merkezli operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK'ya eleman kazandırdıkları ve 13 Mart 2016'da Kızılay Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının failleriyle irtibatlı oldukları öne sürülen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Şanlıurfa'da 3 ve Ankara'da 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Zırhlı araçlardaki Terörle Mücadele timlerinin Ankara'da belirlenen adrese düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakalama anı AA kameralarınca görüntülendi.
2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor
Şüphelilerin, Ankara'da terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetleri yürüttükleri ve bu kişileri kırsal alana eğitim için yönlendirdikleri, Güvenpark saldırısının failleriyle irtibatlı oldukları, onlara yardım ve yataklık yaptıkları öne sürüldü.
Ankara'da gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü, Şanlıurfa'da yakalanan 3 şüphelinin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakanlanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:16 Kaynak: AA
ankara, PKK, Güncel
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