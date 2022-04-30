Ankara merkezli siber suçlar operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara merkezli siber suçlar operasyonunda 6 kişi yakalandı

30.04.2022 12:15
Ankara merkezli siber suçlar operasyonunda 6 kişi yakalandı

Ankara merkezli Adana ve Mersin illerini de kapsayan eş zamanlı siber suçlar operasyonunda 9 şüpheliden 6'su yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli Adana ve Mersin illerini de kapsayan eş zamanlı siber suçlar operasyonunda 9 şüpheliden 6'su yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak 26.01.2022 tarihinde Ankara merkezli Adana ve Mersin illerine yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında çok sayıda Dijital Materyale el konulurken, el konulan dijital materyallerin incelenmesinde, bazı meslek gruplarının sosyal medya hesaplarını ele geçirmekte kullandıkları öğretmenden şikayetler, 'hakkında şikayet var, telif hakkı ihlali ve İnstagram yardım merkezi' adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı hack paneli ele geçirildi.

Panelde yapılan inceleme de çok sayıda mağdurun sosyal medya hesap bilgilerinin olduğu görülürken, ayrıca şüphelilerin telefonlarında açık sosyal medya hesaplarının kullanıcı adının telif hakki ihlal merkezi, İnstagram yardim merkezi ve benzeri isimlerde birçok sahte hesabın açık olduğu ve bu hesaplar ile kullanıcılara DM üzerinden mesaj gönderdikleri tespit edildi. Sabah 06.00 da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bir kişinin en son dolandırdığı kişinin yakalanmasından 1 buçuk saat önce dolandırıcılık eylemini yaptığı belirlendi.

'20 milyon Türk lirası üzerinde para hareketi tespit edildi'

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıklarının tespiti yapılmış, şüpheli şahısların kullanmış oldukları hesap hareketlerinde yapılan incelemede 20 milyon Türk lirası üzerinde para hareketinin olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli 29.04.2022 günü mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş, sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında Adli Tedbir Hükümleri uygulandı. - ANKARA

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Mersin, Ankara, Medya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli siber suçlar operasyonunda 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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