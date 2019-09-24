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Ankara merkezli sınav operasyonu

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı, zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:02 Kaynak: AA
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