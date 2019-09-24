Ankara merkezli sınav operasyonu

Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı, zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

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