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Ankara merkezli sınav operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, Mersin'de sınava girdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, Mersin'de sınava girdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, sınava Mersin'de girdikleri belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, Mersin, Samsun, Antalya, Gaziantep ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin ise arandığı öğrenildi.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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