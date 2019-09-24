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Ankara merkezli sınav operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nca (FETÖ/PDY), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Van emniyetince 14 ilde düzenlenen operasyonda, 5 zanlı yakalandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nca (FETÖ/PDY), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Van emniyetince 14 ilde düzenlenen operasyonda, 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2011'de yapılan "Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı"nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin, sınav sorularına erişerek, örgüt üyelerine verdiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu suçlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 15 komiser yardımcısına yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince Van, İstanbul, Antalya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Aksaray, Adana, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir ve Burdur illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. 9 şüpheli ceza infaz kurumlarında tutuklu olup 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada, gözaltına alınan zanlıların, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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