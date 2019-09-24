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Ankara merkezli sınav operasyonu

57 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Balıkesir emniyetince 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Balıkesir emniyetince 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, 2011 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının, FETÖ mensuplarınca ele geçirilmesi ve örgüt üyelerine verilmesine yönelik soruşturma doğrultusunda, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sınava Balıkesir'de girdikleri belirlenen bu kişilerden 7'si, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Ordu ve Manisa'da yakalandı. Diğer şüphelinin ise cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Soruları projektörle yansıtıp ezberlettirmişler

Terör örgütünün sözde il yapılanmasının yönetici kadrosu tarafından isimleri belirlenen FETÖ mensubu polis memurlarının sınava girmeleri yönünde telkin edildikleri, sınava az bir süre kala rapor veya senelik izne yönlendirilerek, bu süreçte gizli örgüt evlerinde kampa alındıkları öğrenildi.

FETÖ'nün evlerinde kampa alınan örgüt mensuplarına Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirildiği, toplantılarda teknik takibe karşı duyarlı olunduğu, çalınan sınav sorularının, örgüt evinde sözde polis sorumluları tarafından örgüt mensuplarına projektör vasıtasıyla yansıtılıp ezberletildiği bilgilerine de ulaşıldı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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