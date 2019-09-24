Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli sınav operasyonunda 40 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara merkezli sınav operasyonunda 40 kişi hakkında gözaltı kararı

56 dakika önce

FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 40 şüpheli hakkında, gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli sınav operasyonunda 40 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturmada 40 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN 31 ZANLININ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan 31 zanlının işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği öğrenildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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