Ankara merkezli sınav operasyonu

Diğer zanlıları arama çalışması sürüyor.

Şüpheliler, yapılan sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından 2011 yılında gerçekleştirilen Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında Osmaniye emniyetince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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