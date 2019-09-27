Ankara merkezli sınav operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Samsun'daki soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlı, serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun, Ankara, Sinop ve Çorum'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan avukat Ö.M.E, özel okul öğretmeni H.K. ile meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları A.T, O.Ç. ve N.H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

H.K, emniyetteki işleminin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Ö.M.E, A.T, O.Ç. ve N.H.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma çerçevesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri görev yaptıkları Samsun'da sınava giren 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlemiş, zanlılar 3 gün önce gözaltına alınmıştı.