Ankara merkezli sınav operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, Balıkesir emniyetince 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca ele geçirilmesi ve örgüt üyelerine verilmesine yönelik soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Eylül'de başlatılan, 2011 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının, FETÖ mensuplarınca ele geçirilmesi ve örgüt üyelerine verilmesine yönelik soruşturma doğrultusunda, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sınava Balıkesir'de girdikleri belirlenen bu kişilerden 7'si, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Ordu ve Manisa'da yakalanmıştı. Diğer şüphelinin ise cezaevinde olduğu anlaşılmıştı.

Öte yandan terör örgütünün sözde il yapılanmasının yönetici kadrosu tarafından isimleri belirlenen FETÖ mensubu polis memurlarının sınava girmeleri yönünde telkin edildikleri, sınava az bir süre kala rapor veya senelik izne yönlendirilerek, bu süreçte gizli örgüt evlerinde kampa alındıkları öğrenilmiş, FETÖ'nün evlerinde kampa alınan örgüt mensuplarına Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak yemin ettirildiği, toplantılarda teknik takibe karşı duyarlı olunduğu, çalınan sınav sorularının, örgüt evinde sözde polis sorumluları tarafından örgüt mensuplarına projektör vasıtasıyla yansıtılıp ezberletildiği bilgilerine de ulaşılmıştı.