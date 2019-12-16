Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara merkezli soruşturma kapsamında, 'suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı' gerekçesiyle... - Son Dakika

Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle...

6 saat önce

Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli soruşturma kapsamında,

Ankara merkezli soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattığı" gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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