Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları" iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları" iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda Antalya'da 2, Bursa'da 7 ve İstanbul'da 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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