Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları" iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda Antalya'da 2, Bursa'da 7 ve İstanbul'da 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri belirtildi.