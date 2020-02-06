Ankara -mert'in şırınga çikolatadan ölümünde okul müdürü ve öğretmenlere ağır idari ceza-arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara -mert'in şırınga çikolatadan ölümünde okul müdürü ve öğretmenlere ağır idari ceza-arşiv - Son Dakika

Ankara -mert'in şırınga çikolatadan ölümünde okul müdürü ve öğretmenlere ağır idari ceza-arşiv

15 dakika önce

Mert'in şırınga çikolatadan ölümünde okul müdürü ve öğretmenlere ağır idari cezaANKARA'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının boğazına kaçması sonucu ölmesiyle ilgili idari soruşturmada okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve...

Mert'in şırınga çikolatadan ölümünde okul müdürü ve öğretmenlere ağır idari ceza

ANKARA'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kutusunun kapağının boğazına kaçması sonucu ölmesiyle ilgili idari soruşturmada okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlere, yöneticilik görevlerinin alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Ankara Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, geçen yıl 10 Aralık'ta boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşarak, götürüldüğü aile sağlık merkezinden ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Küçük Mert'in ölümüyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan okul müdürü A.P. ile birlikte ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlere, yöneticilik görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilirken, görev yerlerinin değiştirilmesine de karar verildi. Bakanlık yetkililerine göre Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili idari anlamda ilk aşamada ağır yaptırım uygulandığı bildirildi.

Öte yandan, Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın sürdürüldüğü bildildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER ANKARA, (DHA)-

Ankara -mert'in şırınga çikolatadan ölümünde okul müdürü ve öğretmenlere ağır idari ceza-arşiv

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:10 Kaynak: DHA
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