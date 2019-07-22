ANKARA Meteoroloji Genel Müdürlüğü kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere...
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ANKARA Meteoroloji Genel Müdürlüğü kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düştü 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:52 Kaynak: DHA
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