Ankara metin fevzioğlu adli açılış yılı nedeniyle beştepe'ye gitmesine ilişkin konuştu-2
3 saat önce
ANKARA Metin Fevzioğlu Adli açılış yılı nedeniyle Beştepe'ye gitmesine ilişkin konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:19 Kaynak: DHA
ANKARA Metin Fevzioğlu Adli açılış yılı nedeniyle Beştepe'ye gitmesine ilişkin konuştu-2
AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti