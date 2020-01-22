Ankara metroda fetö propagandası iddiasıyla 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Ankara metroda fetö propagandası iddiasıyla 4 kişiye gözaltı

6 saat önce

Metroda FETÖ propagandası iddiasıyla 4 kişiye gözaltıANKARA'da, metro içinde FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Metroda FETÖ propagandası iddiasıyla 4 kişiye gözaltı

ANKARA'da, metro içinde FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da polis ekipleri, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanık yakınlarının Kızılay-Batıkent hattında çalışan metroda, FETÖ/PDY propagandası yaptığını tespit etti. Kendileri ve FETÖ sanığı yakınları için 'Adalet istiyoruz' diyerek, metroda seyahat edenlere seslenen ve görüntüleri sosyal medyada yer alan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma üzerine, 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Yasin A., Bünyamin Ç., Melek Ç. ve Ayten G. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında daha önce 'FETÖ üyesi olmak ya da propagandasını yapmak' suçundan yasal işlem yapıldığı belirlendi.

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Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

Ankara metroda fetö propagandası iddiasıyla 4 kişiye gözaltı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:38 Kaynak: DHA
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