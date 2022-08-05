Ankara Metrosunda 10 Ağustos'ta altyapı çalışması başlatılacak - Son Dakika
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Ankara Metrosunda 10 Ağustos'ta altyapı çalışması başlatılacak

05.08.2022 12:19
Ankara Metrosunda 10 Ağustos'ta altyapı çalışması başlatılacak

Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3), İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın iki ayrı bölgesinde, 10 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde zemin düzeltme çalışması yapılacak.

Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3), İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın iki ayrı bölgesinde, 10 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde zemin düzeltme çalışması yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılay-Batıkent Metrosunun devamı niteliğinde olan, İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın yapımında uygun olmayan malzeme kullanıldığı tespit edildi.

EGO Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme ve etüt sonucunda ortaya çıkan durum, sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla da desteklendi. Akademisyenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, hattın hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısını değiştirme kararı aldı.

Hattın 129 metrelik kısmının altyapısının 10 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde değiştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çalışma sırasında İstanbul Yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez İstasyonlarında işletme yapılamayacağı için vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla Eryaman 1-2 ve Batıkent İstasyonları arasında otobüs aktarması yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki tren işletmesi, daha güvenli, daha konforlu ve seyahat süresi kısalmış olarak tekrar vatandaşların hizmetine sunulacak."

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Kaynak: AA

İstanbul, Ankara, Sincan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Metrosunda 10 Ağustos'ta altyapı çalışması başlatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Metrosunda 10 Ağustos'ta altyapı çalışması başlatılacak - Son Dakika
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