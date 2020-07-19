Ankara Metrosu'nda 'şarkı söyleme' kavgası - Son Dakika

ANKARA'da, metroda yüksek sesle şarkı söyleyen kişiye tepki gösteren bir yolcu, "Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin" diyerek, şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Araya diğer yolcular girerek kavganın büyümesini önledi, bu anlara ait görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Olay, akşam saatlerinde Ankara Metrosu'nda meydana geldi. Oturduğu yerden yüksek sesle şarkı söyleyen bir kişi, diğer yolcuların tepkisini çekti. İddiaya göre; kimliği belirsiz bir yocu, birkaç kez uyarılmasına rağmen şarkı söylemekten vazgeçmeyen kişinin üzerine yürüdü. Aynı kişi, "Benimle eşlik ediyorsan susacaksın. Bu millete saygı göstereceksin" diyerek şarkı söyleyen kişinin boğazını sıktı. Diğer yolcuların müdahalesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Alkollü olduğu iddia edilen şarkı söyleyen kişi bir sare sonra olay yerinden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADA İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, takipçiler arasında polemik konusu oldu. Takipçilerin bir kısmı, boğazının sıkılmasının aşırı tepki olduğunu dile getirirken, bazı takipçiler de müdahaleyi haklı buldu. O anlara ilişkin yapılan yorumların birkaçı şu şekilde:

"Bir kere uyarsa yeterdi sanki.", "Yetmezdi, yine devam ederdi söylemeye.", "Adam haklı pavyon mu orası."

Görüntü dökümü:

- Kavga anı

- Sosyal medya yorumları (Fotoğraflarla)