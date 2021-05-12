Ankara Metrosu'nun aşınan rayları yenileniyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus ile Sıhhiye İstasyonu arasındaki aşınan 320 metrelik metro raylarının yenilenmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün, Ulus-Sıhhiye İstasyonları arasında aşınmanın en üst seviyeye ulaştığı tespit edilen 320 metre uzunluğundaki rayları değiştirmek için harekete geçtiği belirtildi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının yaz aylarında yapılması planlanan çalışmayı tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öne aldığı, 25 kişilik ekibin yenileme çalışmalarını gece saatlerinde sürdürdüğü ifade edildi.

Yapılan yenilenme ile güzergahtaki mevcut hızın saatte 65 kilometreden 80 kilometreye çıkacağı belirtilirken yenileme çalışmasının 14 Mayıs'a kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Metro İşletme Şube Müdürü Yurtalp Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Tam kapanma döneminde 320 metrelik ray değiştirme kararı aldık. Bunu da 6 günde tamamlamayı planlıyoruz. Buradaki çalışmalarda tüm ekip kendi personelimiz, ekipmanlar da kendi ekipmanlarımız. Tamamen kendi kaynaklarımızla yaptığımız işler. Bunun neticesinde de yolcularımızın daha konforlu, daha güvenli seyahat etmelerini amaçlıyoruz."