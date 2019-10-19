Son Dakika Haberleri: Ankara metrosunda aşınan raylar yenileniyor
Son Dakika Güncel Ankara metrosunda aşınan raylar yenileniyor

Ankara metrosunda aşınan raylar yenileniyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosu'nda yıpranan ya da aşınan rayları yeniliyor.

Ankara metrosunda aşınan raylar yenileniyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosu'nda yıpranan ya da aşınan rayları yeniliyor.


Başkent'in dört bir tarafında bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, vatandaşların kesintisiz konforlu ulaşımını ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alıyor. Ankara Metrosu Akköprü-İvedik istasyonları arasında aşınan 250 metre mesafedeki rayların değişim çalışmalarına başlayan Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ekipleri, kaynak çalışmalarını seferlerin olmadığı 01.00-05.00 saatleri arasında yapıyor.


Yıpranan rayların değişiminin tamamlanmasıyla hem bölgedeki mevcut hız kısıtlanması ortadan kalkacak hem de yolcuların seyahat süresi yaklaşık 1 dakika kısalacak.


Akköprü-İvedik istasyonları arasında devam eden ray değişim çalışmalarının 28 Ekim tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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