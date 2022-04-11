Ankara metrosunda "insan hakları" konulu resim sergisi - Son Dakika
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Ankara metrosunda "insan hakları" konulu resim sergisi

11.04.2022 16:10

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında ilköğretim 6'ncı sınıf öğrencilerine yönelik yarışmada dereceye giren resimlerin Ankara metrosunda sergilenmesine başlandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca (TİHEK), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında ilköğretim 6'ncı sınıf öğrencilerine yönelik yarışmada dereceye giren resimlerin Ankara metrosunda sergilenmesine başlandı.

Kızılay Metro İstasyonu Sergi Salonundaki açılışa TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç'ın yanı sıra kurul üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesiminin ardından konuşan Prof. Dr. Kılıç, TİHEK'in insan haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde yetki ve sorumluluklarının bulunduğunu, bunlardan birinin de farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda geçen yıl 6'ncı sınıf öğrencilerine yönelik yarışmada dereceye giren resimlerin kamuoyuna sunulduğunu belirten Kılıç, "Haklar ve özgürlükler konusunda bir farkındalık yaratmak adına icra ettiğimiz bir resim yarışmasıydı. 6'ncı sınıftaki çok kıymetli evlatlarımızın, çocuklarımızın yaptığı resmileri bu sergide kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

Kılıç, 61 ilde yarışmanın düzenlenerek önce il birincilerinin belirlendiğini, bunlar arasından da ilk 3'e giren resimlerin seçildiğini sözlerine ekledi.

TİHEK Kurul Üyesi Dilek Ertürk kurumun farkındalık oluşturmak için resim sergisi düzenlediğini belirtti.

"Sanat duyguların en iyi biçimde dışa vurumudur." diyen Ertürk, çocukların samimi duyguları ile güzel resimlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

Sergi, 15 Nisan Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Ankara metrosunda insan hakları konulu resim sergisi
Ankara metrosunda insan hakları konulu resim sergisi
Ankara metrosunda insan hakları konulu resim sergisi

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Kaynak: AA

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