Ankara metrosunda yolcular klasik müzikle seyahat edecek - Son Dakika

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) ile iş birliği yapan EGO Genel Müdürlüğü, Ankara metrosunda klasik müzik yayını yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, klasik müzik yayını vatandaşlardan gelen talep üzerine klasik müzik yayını pilot uygulama olarak Kızılay-Koru hattında başlatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğdu, klasik müzik yayınını aşama aşama tüm metro istasyonlarında uygulamayı düşündüklerini belirtti.

Amaçlarının vatandaşların güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlamak olduğunu aktaran Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Yolcularımızın istasyonlarda transferi sırasında günün yorgunluğuna ve stresine iyi gelebilecek birtakım çalışmalar yapmak istedik. Bunun için iyileştirici özelliği bilimsel olarak da kanıtlanmış olan müziği düşündük. Bu konuda vatandaşlarımızın sosyal medya kanalları ve Başkent 153 üzerinden ileteceği görüşleri de bizim için çok değerli."