Ankara meydanlarında sessiz 23 Nisan - Son Dakika

Ankara meydanlarında sessiz 23 Nisan

ANKARA - Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da etkiledi. Vatandaşların katıldığı 23 Nisan etkinliklerinin iptal edildiği şehirde kutlamalar, meydanlara asılan Türk Bayrakları ile gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması; tarım, sağlık ve gıda hizmetleri ile temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibariyle başladı. Polis ekipleri de Ankara'daki 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında kontrol ve denetimlerini sürdürdü.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan'a denk gelmesi ve Korona virüs tedbirleri nedeniyle, vatandaşların katıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını etkiledi.

Vatandaşların tedbirler gereği sokağa çıkamaması nedeniyle coşkulu 23 Nisan kutlamaları da bu yıl sokak, cadde ve meydanlarda gerçekleştirilemedi. Bu kapsamda boş kalan meydanlardan biri de Ankara'daki Kızılay Meydanı oldu. Sessizliğin hakim olduğu meydanda kutlama, meydana ve çevredeki binalara asılan Türk Bayrakları ile yapıldı.