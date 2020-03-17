ANKARA MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem - Son Dakika

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ANKARA MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem
6 saat önce
MHP'de koronavirüse termal kameralı önlemMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:27 Kaynak: DHA
MHP'de koronavirüse termal kameralı önlem
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'nde, koronavirüse karşı termal kameralı önlem alındı.
MHP'de, Türkiye'de koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda, genel merkez binasında termal kamera uygulaması başlatıldı. Binaya girmek isteyenler ellerini dezenfekte ettikten sonra, vücut ısılarını ölçen termal kameradan geçirildi. Durumu normal olanlar binaya alınırken, vücut sıcaklıkları 37.5 derecenin üstünde olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
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