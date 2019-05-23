Son Dakika Haberleri: Ankara MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 İl Başkanı ile İstanbul Seçimi İçin Bir Araya Geldi

Ankara MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 İl Başkanı ile İstanbul Seçimi İçin Bir Araya Geldi

12 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi(Tür: Ankara)

MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi

(Tür: Ankara)
Ankara MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 İl Başkanı ile İstanbul Seçimi İçin Bir Araya Geldi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:53 Kaynak: DHA
istanbul yerel seçimi, Devlet Bahçeli, MHP, Ankara, Güncel
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