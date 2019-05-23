Ankara MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 İl Başkanı ile İstanbul Seçimi İçin Bir Araya Geldi
12 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:53 Kaynak: DHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 il başkanı ile İstanbul Seçimi için bir araya geldi
(Tür: Ankara)
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