Son Dakika › Güncel › ANKARA MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23'üncü yılında Alparslan Türkeş'in mezarını... - Son Dakika
ANKARA MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23'üncü yılında Alparslan Türkeş'in mezarını...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 23'üncü yılında Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:25 Kaynak: DHA
Son Dakika Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü