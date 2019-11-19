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Ankara mhp milletvekili sazak hakkında suç duyurusu

7 saat önce

MHP Milletvekili Sazak hakkında suç duyurusuVIDEO YOKTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu'nda avukatlara hakaret ettiği iddia edilen MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Derneği (ÖHD)...

MHP Milletvekili Sazak hakkında suç duyurusu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu'nda avukatlara hakaret ettiği iddia edilen MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Derneği (ÖHD) üyesi bir grup avukat suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun 14 Kasım 2019 tarihli oturumunda, cezaevinde işkence iddialarının ve hasta mahkümların kelepçeli muayene edilmesiyle ilgili söz aldığı, konuşmasında siyasi mahkumların haklarını çok daha iyi bildiklerini belirterek, hamaret içeren ifade kullandığı belirtildi. Dilekçede, komisyonun diğer üyesi milletvekillerin, avukatlardan özür dilemesini istediği Sazak'ın, özür dilemeyerek sözünü geri almaktan da ısrar ettiği vurgulandı. Sözlerinin avukatlara ve savunma haklarına duyulan tahammülsüzlüğün bir örneği olduğu belirtilerek, Sazak hakkında soruşturma açılması istenildi.

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama yapan avukatlar, savunmaya ve avukatlara yönelik saldırılar son bulana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Özkan ARSLANANKARA, (DHA)

Ankara mhp milletvekili sazak hakkında suç duyurusu

Milletvekili, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:09 Kaynak: DHA
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