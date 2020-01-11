Ankara mhp'nin ortak toplantısı ankara'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara mhp'nin ortak toplantısı ankara'da başladı - Son Dakika

Ankara mhp'nin ortak toplantısı ankara'da başladı

6 saat önce

MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladıMİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısı başladı.

MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları ortak toplantısı başladı.

Ankara'da otelde düzenlenen ortak toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı. MHP yönetiminin 2020 yılı stratejisini belirlemek üzere düzenlediği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ekonomik gelişmeler ve dış politika konularının ele alınacağı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, akademisyenlerin de Libya'dan İran'a, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye kadar çeşitli alanlarda dış politika konusunda görüşlerini aktaracağı belirtildi.

Ankara mhp'nin ortak toplantısı ankara'da başladı

Ankara, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esra Erol'da Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu geri verdi
Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi

Son Dakika Haberleri
18:52 Kuveytli hayırseverler Şanlıurfa'da 16 derslikli okul yaptıracak - Son Dakika
18:50 ÜMRANİYE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika
18:48 Keltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
18:47 Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi - IKBY Başbakanı Mesrur Barzani - Son Dakika
18:47 Bakan Pakdemirli: "Tarım ve gıda savunma sanayi kadar önemli" - Son Dakika
18:11 Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti - Son Dakika
17:31 AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 18:56:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara mhp'nin ortak toplantısı ankara'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]