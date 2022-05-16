Bakan Özer: BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açacağız - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız" dedi.

Mili Eğitim Bakanı Özer, Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'BİLSEM'lerin Alt Yapılarının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'na katıldı. Bakan Özer, 20 yılda eğitime erişim ve eğitimin demokratikleşmesinin önündeki engellerin kalktığını ve bu dönemde ilk kez kız çocukların okullaşma oranlarının erkek çocukların sayısını geçtiğini söyleyerek, "Ülkelerin gelişmesinde insan kaynağı çok önemli. Türkiye'nin her tarafındaki bilim sanat merkezlerinde özel yetenekli öğrencileri yeni programlarla sürekli destekliyoruz. 81 ilde 183 bilim sanat merkezimiz vardı; ancak saha ziyaretlerinde ilçelerden ilçelere 50, 60 ya da 100 kilometre uzaktaki bilim ve sanat merkezine gitmek için çocuklarımızın uzun yollar kat ettiğini gördük. Dedik ki 'erişimi kolaylaştıracak şekilde imkan olan tüm noktalara bilim sanat merkezi kuralım' ve 2021'in sonunda bilim sanat merkezlerinin sayısını 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedef olarak 350'yi koymuştuk. 4 ayda hedefimizi aştık ve 355'e ulaştık. Şu anda 81 ilde 355 bilim sanat merkezimiz, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetindedir. İnşallah bu sayı daha çok artacaktır. 2021 yılının son 2 ayında 16 bin 361 yeni kütüphane kurduk. 'Kütüphanesi olmayan tek bir okulumuz bile yok' diyebildik. Yıl sonuna kadar okul kütüphanelerinde 60 milyon olan kitap sayısını 100 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.