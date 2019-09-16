Son Dakika Haberleri: Ankara milli eğitim bakanı selçuk, 'mobil trafik eğitim tır'ı türkiye yollarında tanıtım...
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Ankara milli eğitim bakanı selçuk, 'mobil trafik eğitim tır'ı türkiye yollarında tanıtım...

1 saat önce

ANKARA Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı'nda konuştu.

ANKARA Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı'nda konuştu

Ankara milli eğitim bakanı selçuk, 'mobil trafik eğitim tır'ı türkiye yollarında tanıtım...

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:08 Kaynak: DHA
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