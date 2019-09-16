Ankara milli eğitim bakanı selçuk, 'mobil trafik eğitim tır'ı türkiye yollarında tanıtım...
1 saat önce
ANKARA Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:08 Kaynak: DHA
ANKARA Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı Türkiye Yollarında Tanıtım Programı'nda konuştu
Dünyanın gözü Çankaya Köşkü'ndeki Türkiye-Rusya-İran zirvesine çevrildi Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı