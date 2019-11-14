Son Dakika › Güncel › Ankara-milli eğitim bakanı selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı - Son Dakika
Ankara-milli eğitim bakanı selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı
O Ses Türkiye'ye konuk olan Ajda Pekkan jüri üyelerinin ağzını açık bıraktı 80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu paylaşımıyla dikkat çekti Dilan Deniz Çiçek'ten cesur paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!