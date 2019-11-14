Son Dakika Haberleri: Ankara-milli eğitim bakanı selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı
Son Dakika Güncel Ankara-milli eğitim bakanı selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı - Son Dakika

Ankara-milli eğitim bakanı selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı

Ankara-milli eğitim bakanı selçuk, sosyal medyadan ara tatil mesajı paylaştı

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
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