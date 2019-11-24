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Ankara-milli eğitim bakanı selçuk'tan öğretmenler günü paylaşımı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğretmenler Günü paylaşımı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:54 Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğretmenler Günü paylaşımı
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