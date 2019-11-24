Son Dakika Haberleri: Ankara-milli eğitim bakanı selçuk'tan öğretmenler günü paylaşımı
Son Dakika Güncel Ankara-milli eğitim bakanı selçuk'tan öğretmenler günü paylaşımı - Son Dakika

Ankara-milli eğitim bakanı selçuk'tan öğretmenler günü paylaşımı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğretmenler Günü paylaşımı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğretmenler Günü paylaşımı

Ankara-milli eğitim bakanı selçuk'tan öğretmenler günü paylaşımı

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:54 Kaynak: DHA
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