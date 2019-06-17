Son Dakika Haberleri: ANKARA Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti
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ANKARA Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti(Tür: Ankara)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti
(Tür: Ankara)
ANKARA Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
Ankara
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