ANKARA Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti(Tür: Ankara)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk
'Yıl Sonu Mesleki Çalışma Programı'nda öğretmenlere hitap etti
(Tür: Ankara
)
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