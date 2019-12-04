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Ankara milli eğitim bakanı ziya selçuk 'öğretmenler için dijital dönüşüm programı'nda konuştu
6 saat önce
ANKARA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
ANKARA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nda konuştu
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