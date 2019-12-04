Son Dakika Haberleri: Ankara milli eğitim bakanı ziya selçuk 'öğretmenler için dijital dönüşüm programı'nda konuştu
Son Dakika Güncel Ankara milli eğitim bakanı ziya selçuk 'öğretmenler için dijital dönüşüm programı'nda konuştu - Son Dakika

Ankara milli eğitim bakanı ziya selçuk 'öğretmenler için dijital dönüşüm programı'nda konuştu

6 saat önce

ANKARA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nda konuştu.

ANKARA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nda konuştu

Ankara milli eğitim bakanı ziya selçuk 'öğretmenler için dijital dönüşüm programı'nda konuştu

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
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