Ankara milli pul sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ankara milli pul sergisi açıldı - Son Dakika Magazin

Ankara milli pul sergisi açıldı

6 saat önce

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT Pul Müzesi'ndeki serginin açılışında, etkinliğin bu toprakların nasıl kazanıldığının, bedeli kanla ödenirken hangi fedakarlıkların yapıldığının küçük bir hatırlatması olduğunu söyledi.

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PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT Pul Müzesi'ndeki serginin açılışında, etkinliğin bu toprakların nasıl kazanıldığının, bedeli kanla ödenirken hangi fedakarlıkların yapıldığının küçük bir hatırlatması olduğunu söyledi.


Bu yıl Milli Mücadele'nin başlangıcının 100'üncü yılı olduğuna işaret eden Bozgeyik, serginin, bu ülkenin istiklal ve istikbalinde her anını yaşayan PTT'nin sorumluluğunu yansıttığını dile getirdi. Bozgeyik, Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'un yıl dönümünde bu serginin ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın himayesinde açıldığını, sırasıyla Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta düzenlendiğini bildirdi.


Kenan Bozgeyik, "Milli Mücadelemizin ayak izlerinin olduğu illerimizi tek tek dolaşan serginin finalini bugün Ankara'da yapıyoruz. PTT olarak bu sorumluğu alırken dün olduğu gibi bugün de bir şeyler yapmanın çabası içindeyiz." dedi.


İstanbul'un işgali sırasında Sirkeci Postanesi çalışanlarının vatan için ne yapılması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Bozgeyik, şöyle devam


etti: "İkinci kattaki telgrafhaneden bodrum katına gizli çekilen hatlarla Mustafa Kemal Atatürk'e her gün bilgi taşıyan fedakar, memleketi için canını vermekten çekinmeyen asil milletin asil PTT çalışanları vardı. İşte o çalışanlar, bayrağı, milleti, şerefi, onuru için çalışanlar, bize bugün buraları hediye ettiler. Eğer bunların kıymetini bilmezsek, namusumuz ve şerefimiz için bu ülkenin bayrağı, özgürlüğü, huzuru ve refahı için çalışmazsak bu olaylar tarihin tekerrür ettiği gibi tekerrür edebilir. Allah bir daha bu ülkeye Kurtuluş Savaşı'nı, 15 Temmuzları yaşatmasın."


"PTT'yi ileri taşımak bizim elimizde"


Bozgeyik, PTT AŞ'nin tarihin her alanında 178 yıldır sorumluluk aldığına dikkati çekerek, dün olduğu gibi bugün de bu sorumlulukların bilincinde olunması gerektiğini vurguladı.


Atatürk'ün Samsun'da bağımsızlık meşalesini ateşlemesinin üzerinden 100 yıl geçtiğini söyleyen Bozgeyik, bu süreçte ülkede birçok şeyin ileriye gittiğini ifade etti.


Bozgeyik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında dünyada 10'uncu sıraya çıkma hedefine ulaşması adına bir taraftan ekonomik olarak ülkenin refah seviyesini artırmaya çalışırken diğer taraftan vatan ve millet için her türlü fedakarlığın da yapılması gerektiğini belirterek, "İstiklal Savaşı'nı yorumlayan tarihçiler ve Atatürk, bunun 'telgrafçıların savaşı' olduğunu vurgulamıştır. İşte o günlerde üstlendiğimiz asil ve önemli görevi, dünya markası olarak ileriye taşımak artık bizim elimizde." diye konuştu.


Bozgeyik, bundan sonraki adımları daha güçlü olacak PTT'nin geleceğe çok daha aydınlık bir şekilde yürüyeceğini dile getirdi.


TFDF Genel Başkan Yardımcısı Murat Hazinedaroğlu da serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, 30 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, PTT, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:00 
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