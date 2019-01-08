Son Dakika Haberleri: Ankara Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti

Ankara Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti

19 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul ettiANKARA,(DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u kabul etti

ANKARA,(DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetler arası toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKKYPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularının gündeme geldiği belirtildi. Açıklamaya göre, ABD'li heyete, TSK'nın Kürtlere karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKKYPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği, bu mücadelede Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKKYPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği ve Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgusu yapıldı.

DHA-Güvenlik - Türkiye - ANKARA,(DHA)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:37 Kaynak: DHA

DHA, Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir! Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı

Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 22:56:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'u Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]