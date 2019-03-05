Son Dakika Haberleri: Ankara - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Bir Araya Geldi

Ankara - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Bir Araya Geldi

47 dakika önce

Ankara - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi(Tür: Ankara)

Ankara - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:12 Kaynak: DHA

James Jeffrey, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel
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