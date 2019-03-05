Ankara - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Bir Araya Geldi
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Ankara - Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:12 Kaynak: DHA
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