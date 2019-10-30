Son Dakika Haberleri: Ankara milli savunma bakanı akar, abd temsilciler meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu
Son Dakika Güncel Ankara milli savunma bakanı akar, abd temsilciler meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu

Ankara milli savunma bakanı akar, abd temsilciler meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu

1 saat önce

ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu

Ankara milli savunma bakanı akar, abd temsilciler meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
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