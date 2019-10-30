Ankara milli savunma bakanı akar, abd temsilciler meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda...
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ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu 2.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:38 Kaynak: DHA
ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu 2
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