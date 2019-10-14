Son Dakika Haberleri: Ankara milli savunma bakanı akar, iyi parti lideri akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı
Son Dakika Güncel Ankara milli savunma bakanı akar, iyi parti lideri akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı

Ankara milli savunma bakanı akar, iyi parti lideri akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı

1 saat önce

ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, İyi Parti Lideri Akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı.

ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, İyi Parti Lideri Akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı

Ankara milli savunma bakanı akar, iyi parti lideri akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı

Hulusi Akar, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:48 Kaynak: DHA
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