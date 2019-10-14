Ankara milli savunma bakanı akar, iyi parti lideri akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı
1 saat önce
ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, İyi Parti Lideri Akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:48 Kaynak: DHA
ANKARA Milli Savunma Bakanı Akar, İyi Parti Lideri Akşener'i ziyaretinden sonra açıklama yaptı
Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi